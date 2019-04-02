Власти Петербурга внесли ясность в ход переговоров о передаче Исаакия РПЦ
Глава комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин заявил, что переговоры о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) продолжаются. Слова чиновника передает ТАСС.
В агентстве напомнили, что ранее российские СМИ сообщили о том, что вопрос о передаче собора РПЦ якобы закрыт.
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«Как был переговорный процесс, так он и есть — все», — сказал Калугин.
Представители комитета также уточнили, что ведомство в вопросе возможной передачи Исаакия церкви будет действовать в рамках российского законодательства.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что власти Санкт-Петербурга якобы решили отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ.