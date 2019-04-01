Здание завода горит в Калининграде, рухнула кровля

Пятиэтажное здание завода «Цепрусс» загорелось на площади 1,2 тыс. кв. м. в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Горит заброшенное пятиэтажное здание завода на площади 1 тысяча 200 квадратных метров», — сказал он.

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Ранее было обнародовано видео взрыва на заводе в Ленинградской области.

На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе около 11.00 мск взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами. Четыре человека пострадали.