При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии

Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.

Люди получили ранения различной степени тяжести. Пять человек с травмами доставлены в реанимацию.

Столкновение произошло на пересечении улиц Масна и Крженова. Троллейбус №33 столкнулся с трамваем, где не было пассажиров.

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Причину аварии выясняет полиция.

В настоящее время улица, где произошло столкновение, перекрыта.