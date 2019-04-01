При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии
Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Люди получили ранения различной степени тяжести. Пять человек с травмами доставлены в реанимацию.
Столкновение произошло на пересечении улиц Масна и Крженова. Троллейбус №33 столкнулся с трамваем, где не было пассажиров.
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Причину аварии выясняет полиция.
В настоящее время улица, где произошло столкновение, перекрыта.