Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

К зданию администрации в Рязани привезли тело скончавшейся женщины, судившейся с чиновниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что родные и близкие погибшей обвинили чиновников в смерти погибшей, которая занималась перевозками. Однако власти через суд прекратили ее деятельность «по формальным признакам», уточняет агентство.

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По мнению близких, нервные переживания из-за чиновников стали одной из причин скорой кончины женщины.

В ответ на это рязанские власти предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Гроб доставили к зданию еще 30 марта, однако СМИ обратили внимание на этот случай лишь в настоящее время.