Глава МВД Ингушетии подал в отставку, сообщил источник
Глава МВД Ингушетии подал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным источника, министр Дмитрий Кава написал заявление на отпуск с последующей отставкой.
Причины отставки источник не назвал.
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Отмечается, что официального подтверждения информации пока нет.
Кава был назначен на должность в мае 2017 года.
Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США.