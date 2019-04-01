Глава МВД Ингушетии подал в отставку, сообщил источник

Глава МВД Ингушетии подал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, министр Дмитрий Кава написал заявление на отпуск с последующей отставкой.

Причины отставки источник не назвал.

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Отмечается, что официального подтверждения информации пока нет.

Кава был назначен на должность в мае 2017 года.

Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США.