Обнаружена взрывчатка на одной из улиц в Утрехте
В полиции нидерландского Утрехта заявили об обнаружении взрывчатки на одной из улиц города. Об этом правоохранительные органы написали в твиттере.
Отмечается, что сотрудники полиции нашли взрывчатку на улице и перевезли ее в «безопасное место».
В настоящее время идет расследование инцидента.
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Ранее сообщалось, что уровень угрозы безопасности снижен после поимки стрелка в Утрехте.
В Утрехте был открыт огонь в трамвае 18 марта, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.