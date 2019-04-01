В сети появились видео с места крушения самолета с россиянами в Германии

Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца авиакомпании S7 Натальи Филевой, передает РИА «Новости».

На видео видно, как сотрудники экстренных служб поливают пеной оставшиеся обломки от самолета.

До этого стало известно, что в результате авиакатастрофы при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева вместе с отцом.

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Сообщается, что они направлялись в Германию на лечение.

Ранее стала известна возможная причина крушения самолета в Германии.