Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.

Как сообщило управление по защите природы, животные страдают от чрезмерного внимания людей и собак.

«Нужно помнить, что тюленята — не музейные экспонаты и не сезонная выставка», — говорится в сообщении ведомства.

По словам экспертов организации, не стоит пытаться гнать тюленят к воде, трогать их и делать с ними селфи — все это вызывает у животных стресс.