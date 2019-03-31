Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей
В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Как сообщило управление по защите природы, животные страдают от чрезмерного внимания людей и собак.
«Нужно помнить, что тюленята — не музейные экспонаты и не сезонная выставка», — говорится в сообщении ведомства.
По словам экспертов организации, не стоит пытаться гнать тюленят к воде, трогать их и делать с ними селфи — все это вызывает у животных стресс.