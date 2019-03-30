Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает «Говорит Москва».

«У лис какое-то нашествие в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис. От 30 до 40. В основном это юг, юго-восток», — сообщил Кульбачевский.

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По его словам, дикие животные постепенно замещают бездомных собак в столице.

Он пояснил, что на улицах становится меньше крыс, ворон, собак и кошек, а кормовая база остается, и на нее приходят лисы, зайцы и другие дикие животные.

Ранее лисица застряла на льдине на Москве-реке и поранила лапку.

Также сообщалось, что зайцы вышли из леса в Москву.