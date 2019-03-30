Покрашенная в синий цвет собака умерла после издевательств в Тверской области

В городе Удомля Тверской области погибла собака, которую подростки покрасили в синий цвет. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как следует из комментариев к сообщению, в тот же день животное попало под машину. Собаку доставили в ветеринарную клинику, но медикам не удалось ее спасти.

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Причиной смерти пса могли стать издевательства подростков. Химическая краска на шерсти могла оказать влияние на поведение животного и привести к потере ориентации в пространстве.

Ранее сообщалось, что из-за видео с издевательствами над служебной собакой проверят уссурийских полицейских.