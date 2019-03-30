WP: минюст попросил депортировать Бутину

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Министерство юстиции США направило в федеральный суд запрос о депортации россиянки Марии Бутиной после вынесения ей приговора, пишет газета The Washington Times со ссылкой на документ.

Отмечается, что данный запрос также поддержала защита Бутиной, согласившись на то, что россиянке запретят в течение десяти лет приезжать в США после вынесения приговора. В издании добавили, что дата депортации зависит от того, какой приговор будет вынесен Бутиной.

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Адвокат россиянки Роберт Дрисколл рассказал, что сторона защиты производит необходимые приготовления для «быстрого возвращения [Бутиной] домой», после того, как «она отбудет то или иное наказание».

Вынесение приговора Бутиной назначено на 26 апреля.

Ранее РИА «Новости» также сообщало, что Бутину могут депортировать из США в день приговора.