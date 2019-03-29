В Конго за день зафиксировали 15 новых случаев заражения вирусом Эболы

В Конго зарегистрировали 15 новых случаев заражения вирусом Эболы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что было выявлено сразу 15 случаев заражения за один день.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, всего спустя несколько дней после того, как государство объявило, что им удалось побороть вирус в очередной раз.

Лихорадка Эбола, или геморрагическая лихорадка Эбола — это заразное и опасное заболевание. Возбудитель болезни проникает в организм через слизистую дыхательных путей и микротравмы кожи. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня, после чего развивается острая интоксикация. Появляются головная боль, высокая температура, сильная слабость, боль в мышцах, животе, диарея, воспаление миндалин, боль в груди и сухой кашель. Развивается обезвоживание. В крови увеличивается количество лейкоцитов и снижается число тромбоцитов, в результате чего падает свертываемость крови. Это сопровождается кровотечениями по всему организму. От кровотечений, как правило, на второй неделе больной умирает.