Посмертно награжден спасший мать школьник

Школьник из Северодвинска 16-летний Иван Крапивин был посмертно награжден орденом Мужества за то, что спас свою мать от пьяного соседа. Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

Инцидент произошел в мае 2017 года, когда школьник защитил свою мать от напавшего на них с гантелей и ножом пьяного соседа. Женщина получила 30 ножевых ранений, а ее сын — три удара гантелей по голове. Тогда медикам удалось спасти мать. Школьник же скончался спустя полтора года в московской больнице.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоение мальчику награды «за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».