Дельфины массово выбрасываются на берег во Франции

Массовые смерти дельфинов вызвали беспокойство французских исследователей. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, с января 2019 года на пляжи на побережье Атлантического океана выбросились 1100 млекопитающих.

«Никогда не было такого количества», — рассказал Билли Добин, сотрудник Национального центра научных исследований Университета Ла-Рошели.

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Он добавил, что эти цифры превзошли рекордный показатель прошлого года, и даже стал самым высоким за 40 лет.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на берег выбросились 145 китов-пилотов.