«Абсурд»: экс-губернатор Хабаровского края об обвинении
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев прокомментировал выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
В отношении Ишаева возбуждено уголовное дело в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России).
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«Это все абсурд, следствие говорит о пяти миллионах рублей, похищенных в течение пяти лет. Это лишь часть моей зарплаты», — сказал Ишаев.
Уточняется, что следствие просит заключить под домашний арест Ишаева на два месяца, до 27 мая.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор Хабаровского края не признал вину.