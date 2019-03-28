Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/50/12270050/upload-RIAN_2273487.HR-pic905-895x505-5712.jpg">

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, не признал вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление следователя в Басманном суде Москвы.

В отношении Ишаева возбуждено уголовное дело в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России).

Реклама

«Ишаев вину не признает», — сказал следователь.

Уточняется, что следствие просит заключить под домашний арест Ишаева на два месяца, до 27 мая.

Ранее сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения.