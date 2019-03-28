Песков рассказал, знает ли Путин о деле экс-губернатора Хабаровского края

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства проинформирован об уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент проинформирован об этом», — отметил Песков.

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Ранее сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.

Следствие просит заключить под домашний арест Ишаева до 27 мая.