Воюющих за ИГ датчан лишат гражданства без суда

Правительство Дании приняло закон, по которому власти страны смогут без суда лишать датского паспорта граждан, сражавшихся за границей на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The Local.

По словам министра иммиграции и интеграции Ингер Стойберг, она удовлетворена подобным решением.

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«Эти люди поехали сражаться против демократии, свободы и всего того, что отстаивает Дания, и им не место в Дании», — заявила Стойберг.

Ко всему прочему, изменятся правила получения гражданства. Согласно новому закону, датские паспорта не будут больше автоматически выдаваться родившимся за границей детям гражданок Дании, если целью их пребывания там было сражаться на стороне ИГ, уточняет издание.

Новый закон сможет вступить в силу только после всеобщего голосования в парламенте, которое пройдет не позднее июня.

Ранее сообщалось, что в Венгрии поймали предполагаемого палача ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.