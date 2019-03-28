В отношении экс-губернатора Хабаровского края завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, передает ТАСС

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, главным управлением по расследованию особо важных дел СК по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее Ишаев был задержан в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве. Накануне в правительственных зданиях Хабаровска и офисах, где работают члены семьи Ишаева, прошли обыски.