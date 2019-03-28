Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, российская сторона, как и Нидерланды, стремится к обнаружению правды в деле о крушении самолета, а также определению ответственных в произошедшем.
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«…главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Россия, Австралия и Нидерланды тайно обсуждали крушение MH17 в Донбассе.