Задержан член банды, причастный ко взрывам в метро Москвы

В Дагестане правоохранители задержали члена «бандгруппы Вагабова», которая осуществила двойной теракт в московском метро в 2010 году, сообщили «Газете.Ru» в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый был задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. Отмечается, что в настоящий момент он доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий.

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Другие подробности о подозреваемом не приводятся. Также неизвестно, причастен ли он непосредственно к совершению самих терактов.

В результате взрывов на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погиб 41 человек, еще 88 получили ранения.