Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

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Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.

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«…постановляю: установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов...», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет в том числе о социальных услугах, охоте, лесном и сельском хозяйстве, такси, строительстве, торговле, рыболовстве и рыбоводстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым объявил, что амнистия для мигрантов из Киргизии будет продлена до конца апреля.