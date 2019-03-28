В Югре задержали еще одного террориста

Глава управления МВД Ханты-Мансийского автономного округа Василий Романица проинформировал о том, что в Югре был задержан четвертый участник банды, занимавшейся подготовкой терактов в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, задержанный планировал принять участие в совершении терактов на территории Сургутского района и Сургута, в подрыве зданий администрации. В связи с произошедшим с начала 2019 года в регионе было открыто 11 уголовных дел.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что за 2018 год российским спецслужбам удалось предотвратить 19 терактов на территории страны.