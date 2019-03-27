Посмеявшихся над своими зарплатами сотрудников роддома вынудили уволиться
В башкирском городе Салават более 20 сотрудников единственного роддома были вынуждены уволиться по собственному желанию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, уволились 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
По словам заведующей акушерским отделением Елены Рахматуллиной, причинами увольнения стали — низкие зарплаты и большая нагрузка.
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Другая уволившаяся медсестра добавила, что с того момента, как роддом был передан в частные руки, сотрудники лишились всех «выслуг» и «медстажа», а зарплата существенно понизилась.
Ранее сообщалось, что после скандала со «смешными» зарплатами в башкирском роддоме нашли нарушения.