Посмеявшихся над своими зарплатами сотрудников роддома вынудили уволиться

В башкирском городе Салават более 20 сотрудников единственного роддома были вынуждены уволиться по собственному желанию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, уволились 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.

По словам заведующей акушерским отделением Елены Рахматуллиной, причинами увольнения стали — низкие зарплаты и большая нагрузка.

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Другая уволившаяся медсестра добавила, что с того момента, как роддом был передан в частные руки, сотрудники лишились всех «выслуг» и «медстажа», а зарплата существенно понизилась.

Ранее сообщалось, что после скандала со «смешными» зарплатами в башкирском роддоме нашли нарушения.