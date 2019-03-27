Утечка аммиака произошла в Германии, есть пострадавшие

В баварском городе Штраубинг произошла утечка аммиака на ледовом стадионе, в результате которой не менее 14 человек пострадали. Об этом сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, еще 118 учеников ближайшей школы и 130 местных жителей были эвакуированы.

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По словам полиции, пострадавшие жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей.

Уточняется, что пожарные проводят масштабную операцию на ледовом стадионе.

Утечка аммиака произошла утром в среду, 27 марта, во время ремонтных работ на стадионе.

Ранее сообщалось, что сотни человек доставлены в больницы после смертельного взрыва на химзаводе в Китае.