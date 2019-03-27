Пенсионер прострелил шестилетнему ребенку лицо в Липецкой области

В городе Данкове Липецкой области 70-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в шестилетнего ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что после инцидента ребенок был доставлен в отделение хирургии областной детской больницы, где ему из щеки вытащили пулю. Стрелявший мужчина 1948 года рождения в данный момент задержан.

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Местные СМИ уточнили, что пенсионер выстрелил в ребенка якобы из того, что последний повредил его машину, когда прыгал с друзьями по гаражам.

В прошлом году сообщалось, что в московском кафе пенсионер расстрелял оппонента из травматики.