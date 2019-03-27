Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

«Суд постановил признать Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и назначить наказание в виде лишения свободы на десять лет», — объявила председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене.

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Генпрокуратура требовала для Язова пожизненного заключения.

Ранее посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что российских дипломатов не пустили на судебное заседание в Вильнюсе, где должен быть вынесен приговор гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову.

По данным Следственного комитета России, с 2006 года работники генеральной прокуратуры и суда Литвы преследуют 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, которых обвиняют в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года. Двое из них были задержаны: в 2011 году — Михаил Головатов был задержан по запросу на территории Австрии, но в последующем освобожден, а в 2014 году — Юрий Мель задержан и до сих пор находится под стражей.