«Мы есть никто»: массовое увольнение после скандала со смешными зарплатами

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В Салаватском городском родильном доме после скандала со «смешными» зарплатами прошло массовое увольнение медиков, передает РЕН ТВ.

Согласно данным из расчетных листков сотрудников: заведующий отделением получает 22 тыс. руб., врач акушер-гинеколог — 23, медсестра — 12, сестра-хозяйка — 11. Это цифры значительно отличаются от названных в отчете директором родильного дома Альбиной Фатыховой.

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«У нас уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов два человека из четырех», — рассказала заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина.

Отмечается, что к развитию роддома местные власти привлекли частного инвестора, но зарплаты из-за этого снизились.

«Уже ровно год как мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто, мы обслуживающий персонал», — сообщила медсестра Елена Шорохова.

Ранее прокуратура нашла нарушения в Салаватском городском родильном доме после скандала со «смешными» зарплатами.