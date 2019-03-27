Расстрел за коррупцию предложили ввести на Украине
Кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко заявил о намерении провести референдум о возобновлении смертной казни за коррупцию среди депутатов и чиновников, передает NewsOne.
По его мнению, нужно расстреливать коррупционеров в прямом эфире по телевидению.
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«Расстрелять и показывать на NewsOne с утра до вечера, десять раз. Чтобы другим неповадно было», — заявил Ляшко.
По словам Ляшко, еще одним вопросом референдума станет сокращение числа депутатов Верховной рады до 250 человек.
Ранее кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко заявила, что главе страны Петру Порошенко стоить думать о тюремном сроке, а не о президентском.