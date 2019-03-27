Покормившего птиц британца оштрафовали за «мусор»
В Британии оштрафовали 62-летнего Яна Чепмена после того, как он покормил птиц. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, его обязали выплатить £50 ($66).
По данным издания, правоохранители посчитали разбросанные мужчиной хлебные крошки за мусор.
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Уточняется, что мужчина, в свою очередь, обвинил власти в «вымогательстве», подчеркнув при этом, что птицы съели все остатки еды сразу же, как он их бросил.
Ранее сообщалось, что пнувшего чайку американца оштрафовали.