Покормившего птиц британца оштрафовали за «мусор»

В Британии оштрафовали 62-летнего Яна Чепмена после того, как он покормил птиц. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, его обязали выплатить £50 ($66).

По данным издания, правоохранители посчитали разбросанные мужчиной хлебные крошки за мусор.

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Уточняется, что мужчина, в свою очередь, обвинил власти в «вымогательстве», подчеркнув при этом, что птицы съели все остатки еды сразу же, как он их бросил.

Ранее сообщалось, что пнувшего чайку американца оштрафовали.