Мост через реку рухнул на Кубани
На Кубани обрушился аварийный мост через реку Хадажка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
«На окраине хутора Травалев Хадыженского городского поселения Апшеронского района произошло обрушение закрытого автомобильного моста», — говорится в сообщении.
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С 24 октября 2018 года мост через реку Хадажка является аварийным.
Как сообщает ведомство, администрацией Хадыженского поселения принято решение о сооружении временного пешеходного моста. В настоящее время на месте дежурит автомобиль, который помогает доставлять продукты питания и население через существующий брод реки.
Ранее мост обрушился в городе Буйнакск в Дагестане, три человека получили серьезные травмы.