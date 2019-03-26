Раскрыты подробности поимки Чикатило

Разоблачивший маньяка следователь Исса Костоев раскрыл подробности поимки серийного убийцы Андрея Чикатило, передает РИА «Новости».

Костоев рассказал, что поймать и разговорить Чикатило было непросто, потому что он был умным и хитрым. Следователь должен был сам добиться признания от Чикатило, так как процедуры исследования ДНК тогда еще не было.

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«Это самый опасный преступник 20 века… Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления», — добавил Костоев.

Следователь признался, что сложнее всего было разговорить маньяка. По его словам, ему пришлось запросить данные о похожих преступлениях и сопоставить с командировками Чикатило. Благодаря этой наблюдательности он смог разговорить убийцу.

Ранее сообщалось, что Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ.

Чикатило признался в совершенных им 56 убийствах, в суде было доказано 43.