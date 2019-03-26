МВД России обвинило Запад в создании накроэкономики

Замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что ряд стран Европы, а также США, пытаются создать правовые основы для легализации незаконного оборота наркотиков, передает РИА «Новости».

«По существу мы можем говорить о попытках ряда западных стран, прежде всего европейских, частично их в этом поддерживает и США, создать правовые предпосылки и международные принципы к формированию легальной наркоэкономики», — заявил Зубов.

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По его словам, мировой объем производства каннабиса уже достиг $40 млрд. Он подчеркнул, что Россия выступает категорически против легализации любых наркотиков.

«Наша страна выступает последовательным противником легализации наркотических субстанций в любом виде и в любой форме», — подчеркнул Зубов.

Ранее сообщалось, что в Мексике могут легализовать марихуану.