Politico: Йель и Стэнфорд попали под расследование после скандала с элитными вузами США

Йель, Стэнфорд, Джорджтаунский университет и другие высшие учебные заведения в США попали под предварительное расследование министерства образования после масштабного коррупционного скандала с поступлением, пишет Politico со ссылкой на близкие к делу источники.

Федеральные чиновники на этой неделе уведомили восемь университетов о ведущемся «предварительном расследовании» после предъявленных в марте уголовных обвинений в связи со скандалом, в ходе которых стало известно о взятках в обмен на поступление абитуриентов. Минобразования США пытается выяснить, нарушили ли учебные организация правила и нормы федерального законодательства, связанного с программой финансовой помощи студентам, а также какие-либо другие законы, выяснил Politico.

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Письма направлены руководству Йельского, Стэнфордского и Джорджтаунского университетов, Университета Уэйк-Форест, Университета Сан-Диего, Техасского университета в Остине, Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Если будут выявлены нарушения, ведомство cможет определить наказания, наиболее суровым из которых может стать лишение грантов Пелла (Pell Grants) и студенческих кредитов на обучение.

Ранее в этом месяце минюст США предъявил обвинения в мошенничестве и взяточничестве десяткам обеспеченных родителей, в числе которых и голливудские актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман.