«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
По его словам, неизвестные желтой краской нанесли на памятник надпись «Луцк мертв». О других повреждениях не сообщается.
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В настоящее время местные правоохранители ищут людей, причастных к инциденту.
Ранее сообщалось, что в Латвии осквернили памятник советским солдатам.