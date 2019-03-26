«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.

По его словам, неизвестные желтой краской нанесли на памятник надпись «Луцк мертв». О других повреждениях не сообщается.

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В настоящее время местные правоохранители ищут людей, причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что в Латвии осквернили памятник советским солдатам.