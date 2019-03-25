О пытках заявил подозреваемый в убийстве посла Карлова

Экс-сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кётюдже не признал на суде вину в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает РИА «Новости».

При этом он заявил, что ранее признательные показания дал под пытками.

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«Я не совершал никаких преступлений, не имею никакой информации об убийстве (российского посла), не был вовлечен в какое-либо преступление», — сказал Кётюдже.

Ранее второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.