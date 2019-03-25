На Байкале погибла катавшаяся на коньках туристка

Туристка из Воркуты погибла, катаясь по льду Байкала на коньках, передает РИА «Новости»ю

Как сообщили в региональном МЧС, 50-летняя женщина провалилась в трещину и умерла от переохлаждения.

Марут проходил из поселка Большое Голоустное в поселок Большие Коты, часть пути она должна была пройти на коньках.

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«Между поселками расстояние около 40 километров. По всей видимости, женщина из-за снега не заметила трещину и провалилась под лед. Ей удалось выбраться из воды, но она погибла от переохлаждения», — сообщили в МЧС.

Спасателей вызвали переходившие по Байкалу пешком туристы, которые обнаружили на льду мертвую женщину.