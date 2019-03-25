Около 360 человек смогли покинуть «Рукбан»

Лагерь «Рукбан» удалось покинуть 360 беженцам, они перебежали на подконтрольную властям Сирии территорию, передает РИА «Новости».

Военные обеспечили беженцев медикаментами и продовольствием.

В центре по примирению отметили, что сирийское правительство гарантирует безопасное перемещение всем нуждающимся в помощи беженцам.

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Ранее родственники жителей «Рукбана» заявили, что большая часть людей, которые гибнут в лагере — это дети до двух лет.

Как отмечается, жители «Рукбана» находятся в тяжелейших условиях.