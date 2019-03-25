Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар, 27 марта 2018 года Reuters

В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Ведомство решает вопрос о его экстрадиции.

Сообщается, что Вишневский является подозреваемым по статье 291 УК (дача взятки).

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Ранее Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.