Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
Ведомство решает вопрос о его экстрадиции.
Сообщается, что Вишневский является подозреваемым по статье 291 УК (дача взятки).
Реклама
Ранее Вячеслав Вишневский был объявлен в международный розыск.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.