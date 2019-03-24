Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в городе Павловск под Санкт-Петербургом. Маршрутки въехали друг в друга.

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По последним данным, из-за столкновения пострадали 11 человек.

«В состоянии средней степени тяжести госпитализированы семь человек», — добавили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове.