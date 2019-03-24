Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

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В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky. Кадры разместила одна из пассажиров судна на своей странице в твиттере.

На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, перемещаются по каюте.

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«Все еще ждем эвакуации», — говорится в твите.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По данным полиции, на борту лайнера находятся 1,3 тысячи пассажиров. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту с судна удалось эвакуировать более 150 человек.

Ранее сообщалось, что посольство уточнило число россиян на лайнере Viking Sky.