МИД дал россиянам во Франции советы из-за «желтых жилетов»

МИД России рекомендовал проявлять осторожность в городах Франции из-за протестов «желтых жилетов», передает РИА «Новости».

«Франция - В центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста движения «желтые жилеты». Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал сообщения о том, что он якобы намерен вывести армию против «желтых жилетов».

Также сообщалось, что не менее 60 человек получили различные ранения во время протестов «желтых жилетов» в Париже, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией.