В московском бизнес-центре произошла стрельба

В бизнес-центре на юго-западе Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, во время происшествия началась стрельба из травматического пистолета. В результате один из участников конфликта получил ранение, другой — телесные повреждения.

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Уточняется, что потасовка произошла из-за «спора хозяйствующих субъектов».

По факты инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что массовая драка с применением оружия произошла на юго-востоке Москвы.