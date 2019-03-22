В Черногории требуют максимальные сроки для россиян, обвиняемых в подготовке путча

Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которых подозревают в причастности к подготовке путча осенью 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокурора Саши Чадженовича.

Гособвинитель отметил, что в отношении действий Широкова и Попова «не существует смягчающих обстоятельств».

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«Единственным адекватным наказанием является максимальный срок тюремного заключения», — сказал прокурор.

Процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории начался в 2017 году и идет до сих пор.

В прошлом году «Газета.Ru» подробно рассказывала о ходе этого дела.