МВД сократило список опасных пород собак

В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Теперь в рейтинге числятся всего 13 пород собак: бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды. А также акбаш, американский бандог, американский бульдог, гуль доги, питбульмастифы, «северокавказские собаки» и волкособы (гидрид собаки и волка), уточняет издание.

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Отмечается, что из списка исключили овчарок и шарпеев.

Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти.

До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.

Ранее были названы самые кусачие породы собак.