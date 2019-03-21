МВД сократило список опасных пород собак
В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Теперь в рейтинге числятся всего 13 пород собак: бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды. А также акбаш, американский бандог, американский бульдог, гуль доги, питбульмастифы, «северокавказские собаки» и волкособы (гидрид собаки и волка), уточняет издание.
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Отмечается, что из списка исключили овчарок и шарпеев.
Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти.
До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.
Ранее были названы самые кусачие породы собак.