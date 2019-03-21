Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд отменил арест мужчины из Азербайджана, который надругался над 13-летней девочкой, потому что он «имеет образование три класса» и «недостаточно владеет русским языком». При вынесении постановления о заключении под стражу эти факты не учитывались, поэтому решение районного суда было отменено «с передачей материала на новое судебное разбирательство, уточняет агентство.

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Отмечается, что мужчина подъехал на грузовике к 13-летней возвращающейся из школы девочке и попросил показать дорогу. Он вывез ее на окраину поселка Городище и надругался над ней.

По словам задержанного, он думал, что девочка уже совершеннолетняя и, он уверяет, что интимная близость была по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что московский педофил похитил и держал 10 лет мальчика в рабстве в коммуналке.