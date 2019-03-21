NBC News: автограф Трампа в проданной на аукционе Библии оказался фейком

Автограф президента США Дональда Трампа на экземпляре Библии, которую продали на интернет-аукционе eBay за $325, является поддельным. Об этом NBC News заявили три эксперта.

В списке в информации к данному экземпляру указывалось, что Трамп якобы подписал ее во время своей поездки в период предвыборной кампании 2016 года.

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«Подпись на Библии точно не является подлинной подписью президента Трампа. На мой взгляд, шансы на то, что она настоящая, равны нулю», — сказал Джастин Стеффман, директор AutographCOA, занимающейся проверкой подлинности автографов.

Отмечается, что поддельные подписи на eBay встречаются достаточно часто. Так, их количество может достигать 50% и более.

Эксперт Крейг Кросби отмечает, что интернет-аукционы уже давно стали площадкой для фейковых подписей знаменитостей. По его словам, ситуация не изменится, пока интернет-аукционы не будут нести прямую ответственность за продажу предметов с поддельными подписями, которые приносят им существенный доход.