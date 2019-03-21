Житель Татарстана пытался сжечь заживо беременную подругу

В Татарстане нетрезвый 26-летний мужчина заподозрил беременную 19-летнюю подругу в измене и пытался ее сжечь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по Татарстану.

«В настоящее время с ожогами различных частей тела она [беременная женщина] госпитализирована в республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении СК.

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По версии следствия, в день происшествия мужчина, распивая спиртные напитки со своим знакомым, позвонил беременной подруге и после разговора с ней предположил, что она находится дома не одна. Он поехал домой, купив по пути легковоспламеняющуюся жидкость.

Далее он вылил под ноги девушки жидкость и поджег ее. Однако девушке удалось выбежать из дома к соседям, которые оказали ей помощь и вызвали полицию со скорой помощью.

Уточняется, что дом полностью сгорел. Полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее сообщалось, что женщину зверски убили и сожгли в Челябинске.