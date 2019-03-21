При взрыве в химическом промпарке в КНР есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва на предприятии местной химической компании в китайской провинции Цзянсу погибли шесть человек и еще 30 получили тяжелые ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Кроме того, часть людей получила легкие травмы», — добавили в заявлении правительства округа Яньчэн.

Реклама

По данным агентства, взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление Китая зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3.

Как отмечается, ударная волна выбила стекла в домах на расстоянии пяти километров от места взрыва.

Ранее сообщалось, что причина взрыва неизвестна.