«Захватчику» самолета из Сургута продлили арест

Обвиняемому в попытке угона пассажирского самолета жителю Сургутского района продлили арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным агентства, речь идет о Павле Шаповалове, который в январе попытался угнать самолет, следовавший рейсом Сургут — Москва.

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Как отмечается, в настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что СК назначил психолого-психиатрическую экспертизу Шаповалову.